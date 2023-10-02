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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لماذا يقلق القمر الصناعي الإيراني الغرب وأمريكا؟

إطلاق القمر الإيراني
إطلاق القمر الإيراني

اعترفت الولايات المتحدة بهدوء بأن الحرس الثوري الإيراني شبه العسكري نجح في وضع قمر صناعي للتصوير في مداره هذا الأسبوع في عملية إطلاق تشبه عمليات إطلاق أخرى انتقدتها واشنطن في السابق باعتبارها تساعد برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وفق ما ذكرت صحيفة ذا آراب ويكلي.

 

ولم يستجب الجيش الأمريكي لطلبات متكررة للتعليق منذ أن أعلنت إيران إطلاق القمر الصناعي نور-3 يوم الأربعاء، وهو أحدث إطلاق ناجح للحرس الثوري بعد أن واجه برنامج الفضاء المدني الإيراني سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة في السنوات الأخيرة.

أشارت البيانات التي نشرها موقع space-track.org إلى إطلاق إيران يوم الأربعاء لوضع القمر الصناعي نور 3 في مداره.

يتم توفير المعلومات للموقع من قبل سرب الدفاع الفضائي الثامن عشر التابع لقوة الفضاء الأمريكية، وهو أحدث ذراع للجيش الأمريكي.

ووضع القمر الصناعي على ارتفاع يزيد عن 450 كيلومترًا فوق سطح الأرض، وهو ما يتوافق مع تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية بشأن الإطلاق.

كما حددت الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي على أنه قاصد، وهو صاروخ ثلاثي المراحل يعمل بالوقود السائل والصلب .


ونشرت السلطات مقطع فيديو لصاروخ ينطلق من منصة إطلاق متنقلة دون أن تحدد المكان . 
تتوافق التفاصيل في الفيديو مع قاعدة للحرس قرب شاهرود، على بعد حوالي 330 كيلومتراً شمال شرق العاصمة طهران.

وتقع القاعدة في محافظة سمنان، التي تستضيف ميناء الإمام الخميني الفضائي الذي يعمل منه برنامج الفضاء المدني الإيراني.

كما أدرج موقع space-track.org الصاروخ على أنه تم إطلاقه من قاعدة الحرس في شاهرود.

وفي حديثه ليلة الخميس للتلفزيون الرسمي الإيراني، وصف قائد الفضاء في الحرس الثوري الجنرال علي جعفر آبادي القمر الصناعي نور-3 بأنه يتمتع “بدقة صورة تبلغ ضعفين ونصف ضعف دقة القمر الصناعي نور-2”.

ولا يزال نور-2، الذي أُطلق في مارس2022، في المدار. وسقط نور-1، الذي أُطلق عام 2020، على الأرض العام الماضي.

وقال جعفر آبادي إن نور-3 لديه لأول مرة أجهزة دفع تسمح له بالمناورة في المدار.

كما قدم وصفًا أوسع لآمال إيران فيما يتعلق ببرنامج الأقمار الصناعية، بما في ذلك إمكانية التحكم في الطائرات بدون طيار.

وقد يثير ذلك المزيد من المخاوف بالنسبة للغرب وأوكرانيا، التي تقصفها روسيا بطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تحمل قنابل منذ أكثر من عام.

وقال جعفر آبادي: "إذا نظرت إلى الحروب الأخيرة في العالم، سترى أن النجاح في ساحة المعركة يعتمد بشكل كبير على استخدام تقنيات الأقمار الصناعية".

 

2020 إطلاق القمر إطلاق القمر الصناعي الجيش الأمريكي الثوري الإيراني الحرس الثوري الإيراني نور-3

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