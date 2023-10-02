حقيقة انتشار عقارب سوداء وعناكب سامة بعد ظهور القمر العملاق

تنتشر العقارب والعناكب في مختلف أنحاء العالم وتعتبر جزءًا طبيعيًا من تنوع الحشرات والحيوانات. ويعتقد البعض أن هذه الكائنات تصبح أكثر عدوانية وغرابة بالتزامن مع ظهور القمر العملاق أو قمر الحصاد.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، لا يوجد دليل علمي يدعم هذا الادعاء، وقمر الحصاد هو مصطلح يشير إلى البدر الذي يحدث في فصل الخريف ويكون أقرب إلى الاعتدال الخريفي.

وعلى الرغم من الاعتقادات الشائعة، لا يوجد تأثير معروف لقمر الحصاد على سلوك العقارب والعناكب. يعتبر قمر الحصاد مجرد ظاهرة فلكية ولا يؤثر بشكل مباشر على سلوك الحشرات والحيوانات.

تشير الدراسات العلمية إلى أن العقارب والعناكب ليست أكثر عدوانية خلال فصل الحصاد. قد يعتقد البعض ذلك نظرًا لزيادة رؤية هذه الكائنات خلال هذا الوقت، حيث يكون الجو أكثر دفئًا ويشجع الناس على الخروج في الهواء الطلق.

وبدلاً من القلق والخوف، ينبغي على الناس أن يتعرفوا على الحقائق حول العقارب والعناكب وكيفية التعامل معها بشكل آمن.

وفي حال رؤية عقرب أو عنكبوت، يُنصح بتجنب التعامل المباشر معها وتركها وشأنها. يمكن اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة مثل ارتداء الأحذية المغلقة واستخدام القفازات عند التعامل مع الأشجار والصخور.