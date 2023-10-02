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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مصطفى قمر : عمرو دياب واحد بس وعبقريته في الاستمرارية

صدى البلد

أكد الفنان مصطفى قمر، أن النجم عمرو دياب هو فنان واحد فقط، موضحا أن عمرو دياب سبقه في الظهور الفني بحوالي 7 سنوات فقط، وعبقريته تكمن في وجوده واستمراره طوال هذه الفترة.

وأوضح مصطفى قمر، خلال تصريحات تليفزيونية :" أنه يتباهى بوجود عمرو دياب في الفن المصري، متابعًا: "عمرو دياب الحصن اللي بنتباهى بيه"، مشيرًا إلى أن الفنان عمرو دياب دائمًا ما يفكر في الاستمرار في النجاح، كما أن لديه رغبة كبيرة في الاستمرارية و النجاح.

وأحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا  بمنطقة أهرامات الجيزة وسط حضور لفيف من رجال المال والمجتمع ونخبة من الفنانين والاعلاميين.  

وقدم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته في مقدمتها يا أنا يا لأ، بحبه، ده لو اتساب، الحوت، الحظ، وياه، شكرا من هنا لبكره، قمرين, العالم الله, نور العين, أيام وبنعشها, وهي عاملة ايه دلوقت, يدق الباب, كل سنة بقى وانت طيب, اللي عدي, تنسي واحدة , واختتم الحفل باغنية هتدلع. 

أخر حفلات عمرو دياب 

 أشعل الفنان عمرو دياب حماس الجمهور فى حفل الذى أقيم فى أبو ظبي وشهد حضورا جماهيريا كبيرا. واستقبل الجمهور الهضبة عمرو دياب بالشماريخ والهتافات له طوال الحفل الذى كان مكتظا بالجمهور.

 ونشرت الصفحة الرسمية لمسرح "الاتحاد أرينا" صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر استوري حسابها على "انستجرام" والتي أظهرت خلالها حفل "كامل العدد".

وأوضحت الصور والفيديوهات استقبال حافل من الجماهير لعمرو دياب إلى جانب ظهورهم يرقصون على أنغام أغاني "الهضبة". 

وعلقت الصفحة على الصور والفيديوهات قائلة: "عمرو دياب يحب الجمهور والشعور متبادل، من الصعب عدم الغناء وراء أغاني عمرو دياب، الرقص طول الليل على أنغام عمرو دياب".

وقررت إدارة اتحاد أرينا تكريم الهضبة عمرو دياب على هامش حفله الذى احياه فى أبو ظبي ورفع شعار كامل العدد.

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