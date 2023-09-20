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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل عمرو دياب فى دبي الشهر القادم

عمرو دياب
عمرو دياب

يستعد المطرب عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا يوم 20 من شهر أكتوبر القادم فى دبي وتحديدا داخل منطقة كوكاكولا آرينا، وهي منطقة مخصصة لحفلات كبار النجوم. 

ومن المفترض أن يقدم الهضبة خلال هذه الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغنية ياليل والتى قدمها مع ابنه عبدالله لصالح إحدى شركات المحمول.
 

أخر حفلات عمرو دياب 


 أشعل الفنان عمرو دياب حماس الجمهور فى حفل أمس الذى أقيم فى أبو ظبي وشهد حضورا جماهيريا كبيرا. واستقبل الجمهور الهضبة عمرو دياب بالشماريخ والهتافات له طوال الحفل الذى كان مكتظا بالجمهور.

 

 ونشرت الصفحة الرسمية لمسرح "الاتحاد أرينا" صور ومقاطع فيديو من كواليس الحفل عبر استوري حسابها على "انستجرام" والتي أظهرت خلالها حفل "كامل العدد".

 

وأوضحت الصور والفيديوهات استقبال حافل من الجماهير لعمرو دياب إلى جانب ظهورهم يرقصون على أنغام أغاني "الهضبة". 

 

وعلقت الصفحة على الصور والفيديوهات قائلة: "عمرو دياب يحب الجمهور والشعور متبادل، من الصعب عدم الغناء وراء أغاني عمرو دياب، الرقص طول الليل على أنغام عمرو دياب".

 

تكريم عمرو دياب 

قررت إدارة اتحاد أرينا تكريم الهضبة عمرو دياب على هامش حفله الذى احياه فى أبو ظبي ورفع شعار كامل العدد.

عمرو دياب المطرب عمرو دياب دبي الهضبة

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