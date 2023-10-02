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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصطفى قمر: محمد رمضان مش مطرب.. ويقدم لون لطيف واستعراضي

مصطفى قمر
مصطفى قمر

عبر الفنان مصطفى قمر، عن إعجابه بقدرات النجم محمد رمضان الفنية، قائلا: محمد رمضان ممثل وفنان رائع وموهبة كبيرة، مشددًا على أنه معجب بأداء الفنان رمضان التمثيلي وهو فنان رائع ويبحث عن المزيد من التطور والنجاحات.

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وأضاف مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن محمد رمضان ممثل وفنان رائع وموهبة كبيرة.. وهو عارف أنه مش مطرب وبيعمل لون لطيف.. أنسى حكاية نمبر وان هو حر في كلامه".

وتابع: محمد رمضان شخص مؤدي ويقوم بشيء استعراضي ولون لطيف، مؤكدًا أنه من المعجبين به ويحبه كثيرًا، ووصل لقدر كبير من النجومية.

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