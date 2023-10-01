مصطفى قمر: مشروع "أولاد حريم كريم" بدأ من 4 سنوات.. وفكرته جريئة

أكد الفنان مصطفى قمر، أن فكرة الجزء الثاني من فيلم "حريم كريم" بدأ منذ 4 سنوات، وبعد طرح الفكرة من قبل الشاعر محمد جمعة، ثم تم عرض الفكرة على شركة الإنتاج وبدأ التخطيط.





وأوضح مصطفى قمر، خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فكرة مشروع "أولاد حريم كريم" غير مسبوقة وبها جرأة كبيرة.



وأشار مصطفى قمر، إلى أن كافة الفنانين المشاركين في العمل صنعوا فيلما مميزا، منوهًا بأن الفيلم عبقري وبه أدوار مميزة للفنان عمرو عبدالجليل، مؤكدا أن هذا الفيلم شهد عودة علا غانم بعد فترة من عدم العمل في مجال الفن.