الناس عارفة| تصريح مفاجئ من مصطفى قمر عن خلافه مع طارق الشناوي

قال الفنان مصطفى قمر، إنه يوجد خلاف بينه وبين الناقد الفني طارق الشناوي والأمر ليس خلافا فنيا ولكنه خلاف شخصي وكل الناس تعلم هذا الكلام قائلا :"يلا ربنا يسامحه"، حسبما أذاعت فضائية العربية.
وتابع مصطفى قمر خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزواج من الفنانين أمر متعب لأن ظروفهم مختلفة عن باقي الناس خصوصا الموسيقيين لأن نظرتهم للحياة تكون بشكل مختلف، مضيفا أنه رفض دخول ابنته مجال التمثيل لكنها إذا كانت موهوبة وتحب المجال لن يعترض، مؤكدا أن البنات تحتاج إلى رعاية في أمور كثيرة لأننا مجتمع شرقي وثقافته وتربيته تحتم ذلك.