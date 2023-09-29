الناس عارفة| تصريح مفاجئ من مصطفى قمر عن خلافه مع طارق الشناوي

‏قال الفنان مصطفى قمر، إنه يوجد خلاف بينه وبين الناقد الفني طارق الشناوي والأمر ليس خلافا فنيا ولكنه خلاف شخصي وكل الناس تعلم هذا الكلام قائلا :"يلا ربنا يسامحه"، ‏حسبما أذاعت ‏فضائية العربية.

‏وتابع ‏مصطفى قمر خلال تصريحات تلفزيونية، أن الزواج من ‏الفنانين أمر متعب لأن ظروفهم مختلفة عن باقي الناس خصوصا الموسيقيين ‏لأن نظرتهم للحياة تكون بشكل مختلف، ‏مضيفا أنه رفض دخول ابنته مجال التمثيل لكنها إذا كانت موهوبة وتحب المجال لن يعترض، مؤكدا أن البنات تحتاج إلى رعاية ‏في أمور كثيرة لأننا مجتمع شرقي وثقافته وتربيته ‏تحتم ذلك.