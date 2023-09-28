ألفاظ يجرمها القانون.. طارق الشناوي يكشف سبب أزمته مع مصطفى قمر: بيكذب

تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن تفاصيل أزمته مع الفنان مصطفي قمر، قائلا: “مصطفي قمر لم يتقبل النقد، بل تطاول بالألفاظ التي يجرمها القانون، ومن أجل هذا الموضوع عمر ما نقابة الصحفيين أصدرت بيان فيه عضو منها تقدم بشكوي أطلاقا، ولكنها تصدر بيان مع الحق”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلامية نهاد سمير، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن نقابة الصحفيين أصدرت بيان يحمل إدانة للفنان مصطفي قمر، موضحا: “ممكن تدافع عن عملك الفني، ولكن لا تتطاول، ثم لا تكذب أيضا، لأنه كذب وأكاذيبه أمام المحكمة، لأنه قال أننا ألتقينا، ولكننا لم نلتقي”.

وتابع: “هو يختلق قصصا، وأنا أقسم بالله لم ألتقي به فى أى مكان، وهناك فرق بين الكذبة البيضاء وكذبة يريد أن يدين شخص، وشرف المعني هو عرضك، وبالتالي عندما ينتهك عرضي فيجب أن أدافع عنه، ومكنش فيه بينه وبيني أى شئ".