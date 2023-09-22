عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي لـ مصطفى قمر: توقف عن الكذب

طارق الشناوى
طارق الشناوى

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، أنه قام برفع قضية على الفنان مصطفى قمر، معقبا:" توقف عن الكذب".

وأضاف طارق الشناوى خلال مداخلة هاتفية  مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، :" أنا ومصطفى قمر مش صحاب و قال في حقي كلام مؤسف و اتهاماته باطلة وكذب".

الفنان مصطفى قمر

وأكد الناقد الفنى طارق الشناوى، أنه تقدم للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضده، وأنه تقدم أيضا بما صرح به ضد مصطفى قمر والقضاء سيحكم بينهما. 

وأضاف طارق الشناوى :" انا عاوز اقفل الموضوع مع مصطفى قمر ودايما بيدخلنا فى مشاكل خارج النقد الفنى".

 

أحلام مواطن الناقد الفنى طارق الشناوى الفنان مصطفى قمر هاني عبد الرحيم صدى البلد طارق الشناوى مصطفى قمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

تصل إلى الفصل| التعليم تعلن عقوبة حيازة الموبايل واللاب توب للطلاب بالمدارس

إحالة الموضوع إلى الانضباط | منشور مثير بسبب أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

ترشيحاتنا

2.8 مليون متضرر.. أرقام مفزعة حصيلة زلزال المغرب المدمر

رقم ضخم .. مصر تحتل مكانة كبيرة بين ملوك احتياطي الذهب عالميًا

"اهدى يا بني هنعيط"| حكاية جملة اشعلت “خناقة” الزمالك وبيراميدز.. وشيكابالا والشناوي وجها لوجه

شكري : لا يجب مواجهة الدول النامية أعباء ديونها لاستعادة خسائر مكتسبات تنميتها

منخفض جوي.. الأرصاد تعلن عن تحول مفاجئ في طقس الأسبوع المقبل

بشرى سارة.. شراكة عالمية جديدة للاستثمار في قطاع الطاقة بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

برتقالي اللون.. إلهام شاهين تثير ضجة بفستانها في الغردقة| شاهد

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

فيديو

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ