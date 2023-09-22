طارق الشناوي لـ مصطفى قمر: توقف عن الكذب

قال الناقد الفنى طارق الشناوى، أنه قام برفع قضية على الفنان مصطفى قمر، معقبا:" توقف عن الكذب".

وأضاف طارق الشناوى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى هانى عبد الرحيم، :" أنا ومصطفى قمر مش صحاب و قال في حقي كلام مؤسف و اتهاماته باطلة وكذب".

الفنان مصطفى قمر

وأكد الناقد الفنى طارق الشناوى، أنه تقدم للنقابة بكافة ما قاله الفنان مصطفى قمر ضده، وأنه تقدم أيضا بما صرح به ضد مصطفى قمر والقضاء سيحكم بينهما.

وأضاف طارق الشناوى :" انا عاوز اقفل الموضوع مع مصطفى قمر ودايما بيدخلنا فى مشاكل خارج النقد الفنى".