مشاهد صادمة| وصلة ضرب عنيفة من الشرطة لأمريكي من أصل أفريقي

انهال بعض أفراد الشرطة الأمريكيين من جاكسونفيل بـ الضرب المبرح على أمريكي من أصل أفريقي والذي يدعى ليكيان وودز وهو مكبل اليدين حتى تورم وجهه وفقد توازنه ونقل للمستشفى.



فيما أثارت هذه المشاهد موجة غضب واسعة في البلاد، و مع تكرر مثل هذه الحوادث وسائل إعلام عالمية أكدت أنه تم اعتقال وودز بسبب عدة تهم من بينها الاتجار المسلح بالمخدرات، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية العربية.



وطالبت والدة الشاب البالغ 24 عاما بالعدالة ومحاسبة المسؤولين وإقالة العناصر المتسببين بإصابة ابنها.



وأصدر قسم الشرطة بيانًا قال فيه إن عناصره استخدموا القوة بالفعل خلال اعتقالهم الشاب وإنه فتح تحقيقًا لمعرفة تفاصيل الواقعة والتحقق من دوافعهم لضربه وعما إذا كانوا ارتكبوا أي مخالفات لسياسات قسم الشرطة فيما لم يكشف بعد عن مصير العناصر المعتدين على وودز.

