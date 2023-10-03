ضرب وسحل شاب مسلم حتى الموت يتسبب بفتنة طائفية بالهند

اجتاحت التوترات الطائفية بلدة رامجانج والمناطق المجاورة في جايبور بولاية راجاستان الهندية بعد تعرض شاب مسلم يبلغ من العمر 18 عامًا للضرب حتى الموت على يد مجموعة من الرجال بسبب حادث بين دراجتين ناريتين.

ووفقا للشرطة، اصطدمت دراجتان ناريتان في سوبهاش تشوك، وقام أحد الدراجين، برفقة مجموعة من الرجال، بضرب الدراج الآخر بقوة، ويدعى محمد إقبال البالغ من العمر 18 عاما.

وقالت الشرطة إن الضحية تم نقله إلى مستشفى هندي حيث توفي متأثرا بجراحه.

وتم تسجيل الحادثة بواسطة كاميرات المراقبة القريبة، وانتشرت اللقطات على نطاق واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

ووثق الفيديو اصطدام الدراجتين الناريتين ببعضهما البعض، ويمكن رؤية إقبال مصابًا على الطريق عندما يندفع واحد من الحشود ويصفعه.

وظهر حوالي 5 أشخاص، بما في ذلك راكب الدراجة النارية الآخر، وهم يوبخون إقبال وهو جالس على الطريق مصابًا.

وفي وقت لاحق، يمكن رؤية أحد الرجال وهو يجر الشاب البالغ من العمر 18 عاما على الأسفلت.

وفي مقطع فيديو آخر، يمكن رؤية الشاب ملقى متوفيًا على الطريق ونظرة الذهول في عينيه بينما يتدفق الدم من مؤخرة رأسه.