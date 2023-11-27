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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 27-11-2023 |فيديو

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

استعرضت الإعلامية داليا أيمن  تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الـ جنيه  اليوم الاثنين 27 نوفمبر 2023، خلال تقديمها برنامج  "صباح البلد"،  عبر فضائية "صدى البلد" والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”.
 

أسعار  الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين:


سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.87 جنيه للبيع، و 33.72 جنيه للشراء


سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 39.02 جنيه للبيع، و38.85 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.25 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي100.42  جنيه للبيع، و99.97  جنيه للشراء .

الدولار جنيه العملات العربية والاجنبية سعر الدولار اليوم سعر الجنيه الاسترليني سعر اليورو

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