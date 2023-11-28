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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحذير عاجل من الأرصاد.. تفاصيل طرح رغيف بجنيه فقط| توك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر
كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل منظومة الخبز الذي سيباع بجنيه، مشيرا إلى أن المواطنين في حاجة إلى منظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم.


أحمد موسى يكشف أسرار وثيقة عسكرية تفضح مخطط إسرائيل.. فيديو
تحدث موسى، عن وثيقة عسكرية أمريكية، تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية في فلسطين، موضحا أن الوثيقة كشفت عن التزام إسرائيل بالسياسة الانتقامية في فلسطين، والتأكيد أنه أمر متأصل في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، علمت منذ فترة طويلة أن إسرائيل لديها استراتيجية انتقامية في فلسطين وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن مسئولي الاستخبارات الأمريكية، حذروا من استمرار هذه الإجراءات وأنها ليست لها رادع يذكر على ما تسميهم إرهابيين.


رئيس لجنة مكافحة كورونا يحذر: الالتهابات الفيروسية لا تعالج بالمضادات الحيوية
كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، عن تفاصيل انتشار الفيروسات التنفسية خاصة مع دخول فصل الشتاء.

 

محافظ الإسكندرية يستجيب لعلاج شاب بعد عرض حالته بـ"صالة التحرير"
وجهت الإعلامية عزة مصطفى، الشكر لمحافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، بعد استجابته لعلاج الشاب علاء.


هل يتم تعويم الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية؟.. خطة النواب تحسم الجدل| فيديو
كشف الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حقيقة وجود تعويم جديد للجنيه بعد الانتخابات الرئاسية.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هناك اعتقاد من المواطنين أنه بعد الانتخابات الرئاسية سيتم اتخاذ قرار بتعويم قيمة الجنية المصري للمرة الرابعة، وهذا خطأ بالفعل".

 

العيش المدعم خط أحمر| شعبة المخابز تكشف تفاصيل طرح رغيف بجنيه.. فيديو
كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل طرح رغيف عيش بجنيه.


تحذير عاجل بسبب انتشار الأمراض الفيروسية: ارتدوا الكمامات.. فيديو
حذر الدكتور أيمن سالم، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني، من انتشار الأمراض الفيروسية مع دخول فصل الشتاء، لافتا إلى أن فيروس كورونا لم ينته.


"بيبوس الأيادي".. محلل سياسي: نتنياهو في أزمة جديدة بعد الضغط الأمريكي ..فيديو
أكد الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، أن الدعم الأمريكي لإسرائيل غير مشروط ومستمر لنهاية العملية العسكرية.


تحذير من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تتأثر مصر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.
 

توك شو الموضوعات الأرصاد تعويم الجنيه الانتخابات الرئاسية إسرائيل فلسطين العيش المدعم المخابز الخبز كورونا أحمد موسى

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