أحمد موسى يكشف أسرار وثيقة عسكرية تفضح مخطط إسرائيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك جهودا مصرية قطرية أمريكية، من أجل تنفيذ الهدنة كاملة بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة تبادل الأسرى بين الطرفين، حيث وصلت ليومها الرابع اليوم، مشيرا إلى أنه تم خلال الساعات الماضية تفادي العقبات التي كانت تواجه تنفيذ الاتفاق.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن الجهود المصرية القطرية والأمريكية، حسبما أعلن الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نجحت في تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين إضافيين، مشيرا إلى أن الحديث الآن حول الوضع في غزة والمنطقة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع، وهناك جلسة غدا في مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة

وتحدث موسى، عن وثيقة عسكرية أمريكية، تكشف استراتيجية إسرائيل الانتقامية في فلسطين، موضحا أن الوثيقة كشفت عن التزام إسرائيل بالسياسة الانتقامية في فلسطين، والتأكيد أنه أمر متأصل في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.



ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، علمت منذ فترة طويلة أن إسرائيل لديها استراتيجية انتقامية في فلسطين وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية، لافتا إلى أن مسئولي الاستخبارات الأمريكية، حذروا من استمرار هذه الإجراءات وأنها ليست لها رادع يذكر على ما تسميهم إرهابيين.

وأشار إلى الوثيقة تحدثت عن عدوانية وانتقام إسرائيل من الشعب الفلسطيني، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخادع في هذه الحرب من أجل إسقاط حركة حماس ولن يستطيع بل سيصل الأمر إلى سقوط حكومته وأن هدفه البقاء كرئيس وزراء لإسرائيل وعليه البحث عن مخرج آخر من هذه الأزمة، حيث تحالف مع الأحزاب اليمنية المتطرفة التي ترى أن السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبومازن، أكثر تهديدا من حركة حماس.