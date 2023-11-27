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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب السكر: وقت كورونا مكنش عندنا أزمة بالشكل ده

أحمد موسى
أحمد موسى

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء  بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية ووصول كيلو السكر لـ 50 جنيها.

ووجه أحمد موسى رسالة إلى رئيس جهاز حماية المستهلك الجديد، قائلا:  “حضرتك موجود علشان المواطن وفي الحقيقة الناس بتشتكي بصورة كبيرة من أزمة السكر وارتفاع أسعاره وعدم تواجده في الكثير من الأماكن”.


وقال أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج" على مسؤوليتي "، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء أمس الأحد، إن  هناك سلع استراتيجية تختفي من الأسواق وتخرج عن عمد لتسبب مشكلة في ارتفاع الأسعار في الأسواق.

 

دور جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين مراقبة الأسواق


وأشار الإعلامي  أحمد موسى قائلا:  إن دور جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع مباحث التموين مراقبة الأسواق لضبط أسعار السكر في الشارع.. في وقت كورونا مكنش عندنا أزمة بالشكل الفظيع ده.


واستطرد أحمد موسى، أن التجار الجشعين يحققون أرباحا طائلة على حساب المواطن، متابعاً، أن التجار تغير أسعار السكر وتكتب أسعار عالية من أجل كسب أموال.

أحمد موسى أزمة السكر السكر حماية المستهلك صدى البلد الاسواق

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