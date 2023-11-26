أحمد موسى: المواطن يعاني من أزمة السكر ولسه هسيبه 10 أيام تاني

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه الشديد بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية.



وقال أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج" على مسؤوليتي "، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، إن «المواطن يعاني من أزمة السكر بقاله شهر ، معلقاً على تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين الذي تحدث فيها عن انتهاء أزمة السكر خلال الـ 10 أيام المقبلة».



وأشار الإعلامي أحمد موسى قائلا: والله أبدا ولا يليق المواطن يعاني كده بسبب كيلو سكر، وهناك العديد من المولات والمحال التجارية التي تعاقدت مع رئيس الوزراء خالفت بنود الاتفاق ولم تبيع بالسعر المتفق عليه.

مين اللي مسؤول يوفر السلعة للمواطن



وتتساءل: مين اللي مسؤول يوفر السلعة للمواطن بالسعر اللي نازل في المبادرة المتفق عليها مع الحكومة.



واستطرد، أحمد موسى، أن سعر كيلو السكر وصل في بعض المناطق لـ 50 جنية، مردفا كان يجب فرض التسعيرة الجبرية منذ بداية الأزمة حتى نتفادى ما يحدث الآن، مردفا، يجب وضع سيناريوهات لحل الأزمات وعلى رأسها أزمة السكر.