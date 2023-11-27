خطيرة.. أحمد موسى يكشف سر الوثيقة العسكرية الأمريكية لنوايا إسرائيل ضد فلسطين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجهود المصرية القطرية الأمريكية نجحت في تمديد الهدنة في قطاع غزة لمدة يومين.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "خلال ساعات سيتم الإفراج عن 33 فلسطينيا من سجون الاحتلال"، موضحا: "هناك وثيقة عسكرية أمريكية كشفت استراتيجية إسرائيل الانتقامية في فلسطين".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الوثيقة تم الكشف عنها عام 2016 وتكشف أن الالتزام بالسياسية الانتقامية متأصل بعمق في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وأن أمريكا على علم بالسياسة الانتقامية لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: "الوثيقة تقول إن أمريكا عرفت منذ فترة أن إسرائيل لديها استراتيجية انتقامية في فلسطين وفقا لمعلومات وزارة الدفاع الأمريكية.. وأن مسئولي الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية حذروا باستمرار من أن مثل هذه الإجراءات ليس لها تأثير رادع يذكر على ما تسميهم الإرهابيين".





وتابع الإعلامي أحمد موسى،: "الوثيقة قالت أيضا إن القيادة أظهرت استعدادها لاتخاذ إجراءات إذا كانت المصالح الأمنية الإسرائيلية على المحك"، معقبا: "الوثيقة تتحدث عن عدوانية إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني".



واسترسل: "الوثيقة وقالت إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يخادع في هذه الحرب، ومن أجل إسقاط نظام حماس عليه أن يسقط نظامه، حيث لا يهتم نتنياهو إلا ببقائه السياسي، ولتحقيق هذا الهدف فهو يعتمد بشكل كامل على ائتلافه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة التي ترى في السلطة الفلسطينية وأي اتفاق سياسي معها تهديدًا أكبر من حماس".

