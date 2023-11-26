40 مليون فريسة.. أحمد موسى: التاجر يساوم المواطن علشان يبيعه كيلو سكر

علق الإعلامي أحمد موسى، على ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية.



ووصف أحمد موسى، خلال تقديمه لبرنامج" على مسؤوليتي"، عبر فضائية" صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن هناك ما يقارب من 40 مليون مصري فريسة للتجار الجشعين بسبب ارتفاع أسعار السكر الحر في الأسواق بصورة غير طبيعية.



وقال، إن التاجر بيساوم المواطن من أجل الحصول على كيلو سكر وإجباره على شراء بعض المنتجات الأخرى من أجل الحصول على كيلو سكر.



وأشار أحمد موسى، إلى أن بعض التجار تجبر المواطن على شراء بعض المنتجات التي تشهد ركود في الأسواق مقابل شراء كيلو سكر واحد لكل فرد.