أقل من السياحي.. رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز يعلن سعر الرغيف الحر

كشف عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل منظومة الخبز الذي سيباع بجنيه، مشيرا إلى أن المواطنين في حاجة إلى منظومة توفر الخبز بجانب العيش المدعم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن سعر الرغيف الحر في المخابز سوف يكون أقل من العيش السياحي الذي يباع بسعر جنيهين، مشددا على أن العيش المدعم بسعر 5 قروش لا مساس له مطلقا.

وأوضح عبد الله غراب أنه اقترح على وزير التموين بيع عيش حر في المخابز التي توزع العيش المدعم، لمن لا يحمل بطاقة تموينية، على أن يكون الرغيف بوزن 90 جراما وبسعر جنيه واحد؛ بكارت صادر من هيئة البريد يتم سداد مبلغ الصرف في المكتب وليس المخبز.