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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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العيش المدعم خط أحمر| شعبة المخابز تكشف تفاصيل طرح رغيف بجنيه.. فيديو

الخبز
الخبز

كشف عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تفاصيل طرح رغيف عيش بجنيه.

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وقال عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "إنه اقترح على وزير التموين قيام المخابز التموينية بإنتاج رغيف عيش حر بسعر جنيه بجانب الرغيف المدعم، على أن يتم صرف هذا الخبز الجديد لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه".


وأكد عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: "أنه لا مساس برغيف العيش المدعم فهذا خط أحمر"، موضحا: "الرغيف الحر سيتم انتاجه من الدقيق الفاخر".

وأوضح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية،: "التموين تشرف على 30 ألف مخبز على مستوى الجمهورية"، متابعا: "أنه يتم إنتاج الخبر المدعم لـ65 مليون مواطن في مصر".

واسترسل: "طرح رغيف خبز لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون من خلال المخابز البديلة المدعمة"، لافتا: إلى أنه يمكن صرف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية من خلال كارت مسبق الدفع يحصل عليه المواطن من مكاتب البريد".

وأوضح أن "الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سعره 1 جنيه وهو سعر التكلفة، وهو أقل من سعر الخبز الحر السياحي في الأسواق".

وأكمل  عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية: " الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون بجودة أعلى من رغيف الخبز السياحي.. وتجربة الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية لا توجد بها أي سلبيات".

وأشار عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية سيكون بنفس نوعية الدقيق، ومن الممكن أن يتسبب في انخفاض أسعار رغيف الخبز السياحي، موضحا أنه لا توجد أي مشكلات في حصص الدقيق وهو متوفر في كل مكان ولا توجد أي مشاكل والأمور مستقرة.

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