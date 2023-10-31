7ساعات بالمخبز للحصول على أرغفة عيش| مأساة مخيمات اللجوء جنوب غزة.. تفاصيل

يتعرض قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني نسمة، للقصف من قبل القوات الإسرائيلية لأكثر من ثلاثة أسابيع، في أعقاب عملية طوفان الأقصى التي وقعت في 7 أكتوبر في إسرائيل على يد حركة حماس.

وقد قُتل ما يقرب من 8000 فلسطيني، من بينهم حوالي 3300 طفل، حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة في رام الله، والتي تجمع الأرقام من غزة.

أكبر من عدد الأطفال القتلى منذ 2019

وتقول منظمة إنقاذ الطفولة، إن عدد الأطفال الذين قُتلوا في الأسابيع الثلاثة الماضية في غزة أكبر من عدد الأطفال الذين قُتلوا خلال النزاع المسلح في جميع أنحاء العالم ككل منذ عام 2019. وقد أصيب أكثر من 20 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

وطلب الجيش الإسرائيلي من المدنيين مغادرة شمال غزة، والفرار جنوبا. لكن ليس الجميع في وضع يسمح لهم بالمغادرة، كما أن الرحلة محفوفة بالمخاطر، خاصة مع القصف الإسرائيلي على أجزاء من الجنوب والشمال على حد سواء.

مخيم دير البلح للاجئين

وبحسب شبكة CNN الإخبارية، قالت فتاة بالغة من العمر 13 عام من شمال شرق قطاع غزة أن عائلتها فرت من منزلها في 7 أكتوبر الجاري، ولجأت إلى مخيم دير البلح للاجئين، ثم في خان يونس ورفح.

وتقع الأماكن الثلاثة ضمن المنطقة التي طلب الجيش الإسرائيلي من المواطنين الانتقال إليها – جنوب وادي غزة، الممر المائي الذي يقسم قطاع غزة.

وكرر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري ثانيتًا، وطلب من المدنيين "زيادة الضرورة الملحة" "للتحرك مؤقتًا جنوب وادي غزة إلى منطقة أكثر أمانًا". وعلى الرغم من اتباع هذه التوجيهات، لم تنجو عائلة هالة من الغارات الجوية الإسرائيلية.

وقالت هالة إن شقيقتي وزوجها قُتلتا في غارة جوية يوم 11 أكتوبر. كما أصيبت ابنة أختها وشقيقتها في الهجوم. ومن غير الواضح أين وقع الهجوم. وفقًا لشبكة CNN الإخبارية.

الوضع مأساوي

وأضافت الفتاة "كنا نعيش في سلام، وفجأة سمعنا ضجيجاً وأصواتاً. كنا آمنين وفجأة تغير كل شيء وتحطمنا”. مضيفة أنهم ذهبوا إلى المدارس وأصبح الوضع خطيرًا ويزداد خطورة يومًا بعد يوم. وقالت: "نحن حقا خائفون للغاية... لذا آمل أن تنتهي الحرب ونعيش حياة طبيعية ونحقق النصر".

وأضافت أن الوضع في المخيم مأساوي "إننا نكافح من أجل توفير كمية صغيرة من الماء ليشربها الأطفال الصغار... وننتظر لمدة خمس إلى سبع ساعات في المخبز لشراء حفنة من الخبز لنأكله.

الاستيلاء على المستودعات

وفي السياق ذاته، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا)، يوم الأحد، إن “الآلاف” من الأشخاص اليائسين اخترقوا مستودعاتها واستولوا على المواد الأساسية، بما في ذلك القمح والدقيق ومنتجات النظافة. وفقًا لشبكة CNN الإخبارية.

وقالت الأونروا إن أحد المستودعات في دير البلح، وهو مخيم اللاجئين الفلسطينيين، كان أحد المستودعات التي تم اختراقها. مؤكدًا أن "هذه علامة مثيرة للقلق على أن النظام المدني بدأ في الانهيار بعد ثلاثة أسابيع من الحرب والحصار المحكم على غزة.

وقال توماس وايت، مدير شؤون الأونروا في غزة: "إن الناس خائفون ومحبطون ويائسون". مضيفًا أن المساعدات المسموح بدخولها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الأساسية للمجتمعات التي تكافح من أجل البقاء.

على صعيد آخر، قال الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد إن 118 شاحنة محملة بالإمدادات فقط وصلت إلى غزة منذ السماح بمرور بعض المساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر الأسبوع الماضي – وهو الطريق الوحيد للدخول إلى القطاع في الوقت الحالي.

قطرة في محيط

ووصلت 59 شاحنة أخرى إلى الحدود صباح الاثنين. لكن جماعات الإغاثة تقول إن هذا المبلغ ما هو إلا قطرة في محيط.

وقالت الأمم المتحدة إن 455 شاحنة كانت تأتي إلى غزة يوميا قبل الحرب. وقال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إنه يتوقع بدء دخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى غزة قريبا، ونفى وجود نقص في الغذاء والماء والدواء، على الرغم من الإغلاق الكامل الذي فرضته إسرائيل على المنطقة ردا على هجوم حماس.

وفي هذا السياق، قال إيلاد جورين، رئيس قسم الشؤون المدنية في مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق (COGAT) (منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية): "لقد أنشأنا آلية مشتركة مع الأمم المتحدة والولايات المتحدة ومصر لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.