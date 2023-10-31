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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نجاحات جديدة.. كتائب القسام تكبد قوات الاحتلال خسائر فادحة

كتائب القسام
كتائب القسام

أعلنت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، استهداف ثلاث مصفحات إسرائيلية شمال قطاع غزة.

وقبل قليل، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” أن كتائب القسام كبدت الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة.

وأفادت كتائب القسام بأن مقاتليه فتحوا النار من أحد الكمائن باتجاه الآليات المتوغلة غرب التوام شمال قطاع غزة، واستهدفوا 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105".

كما قالت القسام عبر قناتها على تليجرام، إنه تم استهداف قوة راجلة من جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون.

وأشارت أيضا إلى أنها استهدفت قوة إسرائيلية قرب معبر كرم أبو سالم بقذائف الهاون

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