مدير "أونروا": السكان المدنيون في غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري

أكد مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، أن السكان المدنيين في غزة يتعرضون لعقاب جماعي وتهجير قسري.

أضاف لازاريني، في كلمته بجلسة مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في القضية الفلسطينية، التي أذاعتها قناة "القاهرة الإخبارية": "الخدمات الأساسية في غزة تنهار، والأدوية قد تنتهي والوقود ينفذ والماء والغذاء تنفذ".

وتابع: "شوارع غزة باتت تملأها مياه المجاري، وذلك سيمثل خطرا صحيا في القريب العاجل، والضربة الأخيرة هي انقطاع الاتصالات في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما زاد حدة الرعب والمعاناة التي يشعر بها شعب غزة".

وأكد، أن انقطاع الاتصالات يعني سكان غزة لن يتمكنوا من التواصل مع أحبائهم داخل وخارج غزة حتى يعرفوا أنهم على قيد الحياة وهم لم يتمكنوا من معرفة ما إذا كانوا سيحصلون على الخبز من أونروا، وشعروا بأنهم تُخُلِّي عنهم وقُطعوا عن العالم.