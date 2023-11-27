تحرير 209 مخالفات تموينية في المخابز والأسواق خلال 48 ساعة بالمنيا

أكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا الدكتور محمود يوسف أنه تم تحرير 209 مخالفات تموينية متنوعة على مدار اليومين الماضيين خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ؛ لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها وضبط الأسعار والتصدي لحالات الغش التجاري.



وقال وكيل الوزارة - في بيان له اليوم /الاثنين/ - : إن الحملات أسفرت عن تحرير150 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن و59 مخالفة في مجال متابعة الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر المقرر أو الذبح خارج المجازر وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وعلى صعيد آخر ..وجه محافظ المنيا أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عامة في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين.



ومن جانبه .. قال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا هاني بدوي : إنه تم شن حملات مكثفة لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى ورفع القمامة من الطريق العام، قص وتهذيب الأشجار والحشائش على "كورنيش النيل و"حي وسط وشمال المدينة "و"شارع مصر"، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري بالمدينة.



وفي مركز ملوي .. أشار رئيس المركز أحمد السايس إلى القيام بأعمال تمهيد وتسوية عدد من شوارع حي جنوب المدينة ومداخل الشوارع الجانبية ورفع كفاءتها، وتسهيل حركة السير أمام المارة من المواطنين والمركبات ورفع المخلفات من القرى وأحياء المدينة.



وفي مركز بني مزار .. قال رئيس المركز عماد حسن إن الوحدة المحلية قامت بحملات مكثفة بحي شرق المدينة ورفع نقاط التجميع بالشوارع الرئيسية والفرعية أمام المصالح الحكومية بالحي كما قامت الوحدة المحلية بحملات نظافة مكثفة بقرى(أبو جرج - صفط -الجندية).



أما في مركز مطاي..تابع رئيس المركز هشام فايز أعمال النظافة اليومية بقرى الوحدة المحلية ( منبال - بردنوها – إبوان- أبوعزيز – حلوة) ورفع القمامة والمخلفات ونقلها للمقالب العمومية إلى جانب تسوية وتمهيد الشوارع المؤدية إلى المصالح الحكومية وإصلاح كشافات أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية بالقرى.



وقال رئيس مركز ومدينة سمالوط الدكتور سعيد محمد : إن الوحدة المحلية نفذت حملات نظافة مكبرة لرفع القمامة والمخلفات على طريق مصرف المحيط الذي يشمل قرى (كوم اللوفى- الحتاحتة -العمودين - طحا) ونقلها إلى المقالب العمومية ، وتمهيد وتسوية الطرق ورفع الأتربة من على جانبي الطريق لتيسير الحركة المرورية.



وعلى صعيد آخر .. قال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا ياسر بخيت : إن المديرية سلمت 50 سماعة طبية بالتعاون مع جمعية الأورمان في إطار التنسيق و التعاون مع منظمات المجتمع المدنى على مستوى قرى ومراكز المحافظة لدعم مواطني القرى الأكثر احتياجا.



وأضاف وكيل الوزارة - في بيان له اليوم - : إنه تم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع جمعية الأورمان .. مؤكداً توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة.



ومن جانبه .. أكد مدير عام الأورمان ممدوح شعبان أن تسليم السماعات الطبية بمثابة مشروع تنموى للارتقاء بقدرات الفرد المعاق من كل نواحى الحياه حتى يصبح شخصاً سوياً مثل الآخرين فى مجال عمله وعلاقاته الاجتماعية ورفع الروح المعنوية وتحمل المسؤلية دون أن يكون عبئًا على الأخرين .. مشيرا إلى أن الدعم الكبير الذى تقدمه الأورمان يأتي في إطار جهود الجمعية لدعم منظومة العمل الأهلي والمجتمعي في المنيا وفي المناطق الأكثر احتياجاً وخاصة العزب والنجوع وضمن مساهمات الجمعية الفاعلة في الإرتقاء بمستوى الخدمات التى تقدمها على مستوى المحافظة.



وقال شعبان : إن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي نفذت عدداً كبيراً من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة ، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والآسر غير القادرة ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم ، بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة.

