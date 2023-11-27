سعر جديد لهؤلاء| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع الخبز المدعم.. تفاصيل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سعر رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على التفاصيل والتدابير التي تم اتخاذها لضمان توفير رغيف الخبز بأسعار معقولة.



سعر رغيف الخبز

ووفقًا لتصريحات الوزير، سيتم طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه.

ورغم أن تكلفة الرغيف تبلغ جنيهًا، يتم بيعه بخمسة قروش فقط. ويعود ذلك إلى تكاليف الإنتاج، وتحديداً تكلفة الغاز والسولار، بالإضافة إلى دعم الحكومة بقيمة تصل إلى 51 مليار جنيه.

