عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

سعر جديد لهؤلاء| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع الخبز المدعم.. تفاصيل

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن سعر رغيف الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية، حيث أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذه الخطوة تأتي في إطار التدابير الرامية إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين. 

وفي هذا التقرير، سنلقي نظرة على التفاصيل والتدابير التي تم اتخاذها لضمان توفير رغيف الخبز بأسعار معقولة.
 

 

سعر رغيف الخبز

ووفقًا لتصريحات الوزير، سيتم طرح الخبز المدعم لغير حاملي البطاقات التموينية بسعر 1 جنيه. 

ورغم أن تكلفة الرغيف تبلغ جنيهًا، يتم بيعه بخمسة قروش فقط. ويعود ذلك إلى تكاليف الإنتاج، وتحديداً تكلفة الغاز والسولار، بالإضافة إلى دعم الحكومة بقيمة تصل إلى 51 مليار جنيه.
 

التموين رغيف الخبز البطاقات التموينية وزارة التموين المواطنين الخبز السكر حماية المستهلك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يفجر مفاجأة: توسلت للخطيب لضم هذا اللاعب

مفاجأة .. الأهلي يتفق مع نجم الفريق على الرحيل

مفيش تعويم وأخبار مبهجة بشأن الدولار .. 5 مكاسب لحزمة الاستثمارات الجديدة

شاهد|فصل العشرات من طلاب المدارس بسبب الغياب.. وإعلان قوائم رسمية بأسمائهم

عدم قبول دعوى زوال عضوية مرتضى منصور من رئاسة الزمالك

كهربا يضع الأهلي في ورطة قبل مباراة سموحة| اعرف السبب

لعيب جامد.. فرج عامر يشيد بموهبة وأخلاق لاعب الأهلي

بسبب فتاة مراهقة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتهم حماس بخرق اتفاق تبادل الأسرى

موضوعات متعلقة

ليلة لم تنامها فرنسا| ما هو زفاف القرن الأسطوري الذي شغل السوشيال ميديا؟!.. تكلف 50 مليون دولار

1219 كم و2.5 مليون دولار| خطوة مهمة للتنقيب عن الذهب في مصر.. شركة كندية تبحث عن كنوز الصحاري

وجها لوجه أمام رونالدو| ميسي يعود إلى برشلونة مرة أخرى.. ما القصة؟!

حكم مصري يشعل الغضب التونسي| حكاية ضربة جزاء “مثيرة للجدل” في كلاسيكو الترجي والنجم بدوري الأبطال.. شاهد

الدكتور قاله لازم تغني| القصة الكاملة لاكتئاب تامر حسني وغيابه عن الفن.. "تعبان نفسيا وعضويا"

قرار تمناه الجميع| وزير التموين يظهر العين الحمراء بسبب أزمة السكر.. حكاية 10 أيام ينتظرها المصريون

المنتخب أم الأهلي؟| إلى أين تتجه بوصلة سيد عبدالحفيظ بعد مغادرة القلعة الحمراء؟!.. رد مفاجأة وحسم للأمر

بتهمة العمالة لإسرا.ئيل| القصة الكاملة لإعدام فلسطينيين وتعليقهما على عمود كهرباء في طولكرم

ترشيحاتنا

رعب في ليفربول بسبب نجم الفريق| إعرف الحكاية

"بيبوس الأيادي".. محلل سياسي: نتنياهو في أزمة جديدة بعد الضغط الأمريكي ..فيديو

إعلان مفاجئ من البنتاجون بشأن اختطاف السفينة التجارية قبالة اليمن

وزير التعليم: لن نسمح بالغش أو التسريب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

لأول مرة.. الأونروا تعلن تسليم شحنات مياه إلى أهالي شمال غزة

سعر جديد لهؤلاء| قرار عاجل من وزير التموين بشأن بيع الخبز المدعم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جلد مثير للجدل.. مايا دياب تتألق برفقة باسم يوسف

ما إلنا غيرها بلد.. رسالة مؤثرة لشاب فلسطيني عن حرب غزة

بطولة غادة عبد الرازق وشيرين رضا.. تفاصيل حكايات حدث بالفعل

ياسمين صبري تستعرض رشاقتها بإطلالة غير معتادة | شاهد

فيديو

 سقط أثناء التصوير .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

300 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

محمود ياسين جونيور: دورى فى "عيشها بفرحة" مؤثر ويحمل رسالة ..فيديو

هل ظهرت سلالات جديدة من الدرن في مصر بسبب اللاجئين؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

الدكتور صابر حارص يكتب: الدرس الأكبر

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

اﻟﻤﺰﻳﺪ