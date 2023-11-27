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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط مخبز لتجميعه 236 بطاقة تموينية بالبحيرة

بطاقات التموين بالبحيرة
بطاقات التموين بالبحيرة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز البلدية ، أسفرت عن ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد ، بمركز الدلنجات ، وجارى تطبيق لائحة الجزاءات علية وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 47 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع  و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز توقف عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى .

كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

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وبحملات مماثلة بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة تم ضبط 25  مخبز قاموا بانتاج خبز ناقص الوزن و6 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و 3مخابز لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير محضر لاحد المخابز لقيامه بتجميع 236 بطاقة تموينية .

وذلك إستمراراً للحملات التى تقوم بها مديرية التموين بالبحيرة لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانيه من ضبط 4 مخابز بلدية مدعمة لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و 3 مخابز بلدية قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز بلدى لعدم وجود ميزان حساس و 3 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن وسعر وقطر الرغيف ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين و مخبز بلدى لعدم إعطاء بون صرف الخبز  للمواطنين ومخبز لعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الرقابة التموينية خبز غير مطابق للمواصفات حملات تموينيه مديرية التموين والتجارة مديرية التموين بالبحيرة

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