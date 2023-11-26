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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجلس القومى للمرأة يواصل سلسلة الدورات التدريبية لتمكين سيدات بالبحيرة

المجلس القرمى للمرأه
المجلس القرمى للمرأه بالبحيرة

يواصل فرع المجلس القومي للمرأة برئاسه زكيه رشاد مقررة الفرع بالبحيرة ، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً حيث تم تنفيذ 15 دورة بمركز الدلنجات وقد استهدفت تلك الدورات 925 سيدة.

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وتهدف تلك الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات
، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة وإختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

البحيرة القومى للمرأة المجلس القومى للمرأة المشروعات الصغيرة ومتناهية برنامج ريادة الأعمال المجلس القومي قرى مبادرة حياة كريمة

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