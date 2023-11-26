إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1959 مترا مربعا بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية، والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور - كفر الدوار - وادي النطرون- بدر - رشيد) عن إزالة 15 حالة تعدي بمساحة 1959 م2 عبارة عن مبان وأسوار بالطوب الأبيض واعمدة من الحديد وأسقف صاج وردم حفر وشدات خشبية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.