تشمل إصدار تراخيص البناء.. تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة في أبو المطامير غدا

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اهتمام الدولة بتطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة في الجهاز الحكومي، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لـ«رؤية مصر 2030».

وأشارت إلى استمرار توفير سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بمراكز المحافظة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، ولتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أنه سيتم توفير سيارة المراكز التكنولوجية المتنقلة بمدينة أبو المطامير، بداية من غد الأحد 26 نوفمبر في ميدان لفظ الجلالة- والإثنين 27 نوفمبر في ميدان تحيا مصر- والثلاثاء 28 نوفمبر في ميدان كوبري عاشور- والأربعاء 29 نوفمبر في ميدان كوبري الحيار، والخميس 30 نوفمبر بجوار المحكمة.

ونوهت بأن تلك السيارات تقدم العديد من الخدمات؛ تسهيلاً على المواطنين، منها "تراخيص البناء بأنواعها، وبيان صلاحية موقع وتراخيص المحال العامة وتراخيص الإشغالات والإعلانات وسداد المديونيات والاستعلامات.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن المراكز التكنولوجية المتنقلة تأتي في إطار إيمان الدولة بأهمية تكنولوجيا المعلومات ودورها في تحقيق التنمية المستدامة، والإسراع في تحويل القطاع الحكومي، والذى يمثل ركنًا أساسيًا لتطوير حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد، وتقديم خدمات من خلال قنوات جديدة ومتطورة والتخفيف من الأعباء الإدارية، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت.