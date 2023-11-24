انطلاق قافلة دعوية مكبرة بمركز رشيد في البحيرة

شهد اليوم كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، إنطلاق فعاليات القافلة الدعوية المكبرة بمركز ومدينة رشيد والتي نظمتها مديرية الأوقاف بالبحيرة تحت رعاية الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

تم أداء صلاة الجمعة من مسجد سيدي الغزالي برشيد و إلقاء خطبة الجمعة لفضيلة الشيخ محمد محمود أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد اجتماع مع أئمة أوقاف رشيد وحضور مقرأة قرآنية للسادة الأئمة و إقامة مقارئ قرآنية للجمهور والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل وذلك بحضور اللواء ياسر مهنا رئيس مركز ومدينة رشيد و محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، وفضيلة الشيخ محمد رجب خليفة - وكيل مديرية الأوقاف،و هشام سعيد الجاهل عضو مجلس النواب ومديري إدارات أبو حمص اول وثان وكفر الدوار أول وثان وادكو ورشيد ولفيف من الأئمة.

يأتى ذلك بالتزامن مع إفتتاح 3 مساجد جديدة اليوم بتكلفة 3 مليون و 800 ألف جنيه بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير.

هذا وقد أشادت الدكتورة نهال بلبع بجهود وزارة الأوقاف وكافة المؤسسات الدينية فى تنظيم الأنشطة الدينية والدعوية والتثقيفية لنشر الفكر الوسطى المستنير وتصحيح المفاهيم المغلوطة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التثقيفيـة والتوعوية والتى تستهدف كافة فئات المجتمع من مختلف الأعمار.

خاصة من الشباب والأطفال لإعداد جيل جديد قادر على إدراك أهمية التنوير فى بناء الإنسان والمجتمع.