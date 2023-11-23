نائب محافظ البحيرة تتفقد وحدة مرور الدلنجات

أجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة جولة تفقدية بمركز ومدينة الدلنجات بحضور اللواء وائل زغلول - رئيس مركز ومدينة الدلنجات، تفقدت خلالها وحدة مرور الدلنجات المقامة على مساحة 5200 م٢ والتي تضم 3 مبان بمساحة 1600 م٢ (مبنى الشهر العقارى والمكون من دور أرضى و عدد 2 دور علوى - مبنى إدارى مكون من دور أرضى و 4 أدوار علوية - مبنى المجندين مكون من دور أرضى وعدد 2 دور علوى) بتكلفة إجمالية 45 مليونا و668 ألف جنيه.

وذلك فى إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات ونسب التنفيذ.

أشارت نائب محافظ البحيرة إلى أهمية وحدات المرور فى التيسير علي المترددين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم أثناء استخراج رخص القيادة والتسيير للسيارات بشتى أنواعها.

كما تفقدت مدرسه الفكرية بأرض الإرشاد المقامة على مساحة 4000 م٢ بتكلفة إجمالية 12مليون جنيه و تتكون من مبنى و3 أدوار علويه وتضم حجره إدارة وورش اشغال يدويه و حجرة مجالات و حجرة طبيب وأخصائي اجتماعى ومعمل كمبيوتر وحجرة تربيه نفسيه.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة من الطلاب وتوفير الأجواء المناسبة لهم للتحصيل الدراسى، كما شددت على الاهتمام بنظافة المدرسة مؤكدة أن الدوله تسعى جاهدة لدعم الأشخاص ذوي الهمم وتحديداً مدارس التربية الفكرية والنور للمكفوفين من خلال تدعيم تلك المدارس بالوسائل التكنولوجية الحديثة .