لتلبية مطالبهم.. نائب محافظ البحيرة تعقد لقاءات شعبية بالمواطنين

تواصل محافظة البحيرة، انعقاد لقاءات للمواطنين من خلال إدارة خدمة المواطنين بكل وحدة محلية، بهدف تقليل مسافة الانتقال على المواطنين من وإلى العاصمة دمنهور و عدم تكبدهم مشقة الانتقال البدنية و الاقتصادية.

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة الدلنجات والبالغ عددهم 21 مواطنا ومواطنة ، وذلك بحضور اللواء وائل زغلول رئيس مركز ومدينة الدلنجات و فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، و أحمد صبحى مدير شركة المياه بالدلنجات و محمد عفيفى ممثل الإدارة الصحية و محمد العدوى مدير الإدارة التعليمية و حامد شكر الصرف الصحى بالدلنجات.

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة احتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية حيث تمثلت الإحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية ، و طرف صناعى ، علاج ، كرسى متحرك وفرص عمل و توصيل مرافق.

وشددت د. نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.