عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتتاح فرعها بدمنهور

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها صباح اليوم  ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والوفد المرافق لهما وذلك بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة.

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية
txt

استمرار تشغيل سيارات الخدمات التكنولوجية المتنقلة تيسيرًا على المواطنين بالبحيرة

txt

إزالة 46 حالة تعد على مساحة 9377 م2 بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

 تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى.

حيث رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل اى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

كما أكدت الدكتورة/ نهال بلبع على أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.

البحيرة المنطقة الصناعية رئيس هيئة التنمية الصناعية محافظة البحيرة نائب محافظ البحيرة مركز حوش عيسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

ترشيحاتنا

سفير صربيا بالقاهرة: نثمن تحركات مصر الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا

جبالي: موقف النواب يتماشى مع رؤية الدولة في دعم القضية الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ