نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لافتتاح فرعها بدمنهور

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بمكتبها صباح اليوم ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية و اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية والوفد المرافق لهما وذلك بحضور السيد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير المساعد للمحافظة.

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

تأتي الزيارة في إطار افتتاح فرع هيئة التنمية الصناعية بمدينة دمنهور وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية بمركز حوش عيسى.

حيث رحبت نائب محافظ البحيرة برئيس هيئة التنمية الصناعية والوفد المرافق لها مشيرة إلى التعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم وتشجيع الصناعات المختلفة والتيسير على المستثمرين والمتابعة المستمرة وتذليل اى عقبات للتوسع فى المشروعات على أرض البحيرة.

كما أكدت الدكتورة/ نهال بلبع على أن محافظة البحيرة تعد من أكبر المحافظات الواعدة والجاذبة لكافة الاستثمارات نظرا لما تملكه من مقومات واعدة في كافة المجالات والقطاعات وموقعها الجغرافي المتميز.