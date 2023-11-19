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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 46 حالة تعد على مساحة 9377 م2 بنطاق 6 مراكز بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 46 حالة تعدي بمساحة 9377 م2 بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 2900 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد و 16 حالة تعدى بمساحة 2150 م2 بقريتي دسونس أم دينار و زاوية غزال بدمنهور و 13 حاله تعدي علي الأرض الزراعية بمساحة 2088 م2 بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني مكونه من اعمده خرسانية و اسوار طوليه وعرضية.

وإزالة 4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحه 783 م بنطاق قريه فيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وأعمدة خرسانية  و 7 حالات تعدي بمساحة 734 م2 بشبراخيت و 3 حالات بمساحة 722 م2  بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانيه.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

البحيرة إزالة التعديات التعديات على الاراضي الزراعية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديات على الأراضي الزراعية نائب محافظ البحيرة

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