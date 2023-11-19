المجلس القومي للمرأة بالبحيرة ينظم سلسلة من الدورات التدريبية لتمكين السيدات

نفذ فرع المجلس القومى للمرأه برئاسه زكيه رشاد مقررة الفرع البحيرة سلسلة من الدورات التدريبية ضمن برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصادياً حيث تم تنفيذ 4 دورات تدريبية بمركزى إيتاى البارود والدلنجات وقد استهدفت تلك الندوات 140 سيدة.

ذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يتم تنفيذه بقرى حياة كريمة.

حيث تهدف تلك الدورات إلى رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات منها كيفية إعداد الموزان الشخصية ومتابعتها ووسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها وكيفية اختيار الوسيلة الأنسب و احتساب قيمة تمويل القرض والتعامل مع المؤسسات المالية والتأمين.

هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلباً أساسياً وضرورياً في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات إجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى الأسواق.