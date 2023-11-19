إصابة 18 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 18 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق فرع 4 بمركز أبو المطامير التابع لمحافظة البحيرة ، نتيجة حالة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار على مراكز المحافظة، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق فرع 4 بنطاق ذات المركز، نتج عنه إصابة 18 شخصا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو المطاميرالمركزي لتلقي العلاج اللازم.

مصابو حادث طريق أبو المطامير

نتج عن الحادث إصابة كل من:- هـ.م، 44 عاما، ا.ح، 45 عاما، ف.ن، 16 عاما، م.ر، 40 عاما، ع.م، 13 عاما، ر.ف، 18 عاما، ف.ح، 50 عاما، ا.ج، 40 عاما، هـ.ع، 23 عاما، م.ع، 19 عاما، م.ح، 19 عاما، ف.ج، 18 عاما، ج.م، 19 عاما، ع.م، 19 عاما، م.م، 16 عاما، ع.ع،15 عاما، ن.ج، 40 عاما، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، بالإضافة إلى شخص مصاب مجهولالهوية في غيبوبة تامة تحت الفحص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، بعدد من سيارات الإسعاف التي انتقلت إلى مكان الحادث، وتمتحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.