قصر ثقافة وادي النطرون يحتفل بمرور 4 أعوام على افتتاحه

نظم قصر ثقافة وادي النطرون احتفالية فنية بمشاركة فرقة أبوقير للموسيقي العربية حيث قدمت عروضاً فنية متنوعة مابين اغاني وطنية وطربية، وسط حضور عدد كبير من أهالي المدينة.

أقيمت الاحتفالية تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وبمناسبة مرور 4 أعوام علي الافتتاح الرسمي لقصر ثقافة وادى النطرون.

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

قصر ثقافة وادى النطرون بالبحيرة

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بنشاط قصر ثقافة وادي النطرون منذ افتتاحه والاقبال الكثيف من أهالي المحافظة لحضور احتفالات وفعاليات القصر لتحقيق الرواج الثقافي والفكري على أرض البحيرة.

وأشارت إلى أن البحيرة تمتلك صروحاً ثقافية فريدة كدار أوبرا دمنهور وقصر ثقافة دمنهور ومركز الإبداع الفني ومكتبة مصر العامة بدمنهور وفرعيها بكفر الدوار والدلنجات ، الأمر الذي سيسهم فى خلق جو من التفاعل الفكري بين مختلف الثقافات والإبداعات الأدبية.