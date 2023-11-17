قافلة متكاملة لتقديم خدمات طبية وبيطرية في البحيرة

نظمت وحدة السكان بديوان عام المحافظة قافلة سكانية متكاملة، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات الطبية والبيطرية والاجتماعية للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم وتوعيتهم بالقضية السكانية وأهمية التخطيط الأسري والصحة الإنجابية.

تضمنت القافلة تقديم عدد من الخدمات المتنوعة ومنها تقديم خدمات طبية بمختلف التخصصات لعدد 574 مستفيد فى تخصصات 103 باطنه و155 رمد و 76 أنف وأذن و 52 عظام و 25 أطفال و 24 نساء و أسنان 93 و 23 نفسية عصبية و 23 جلدية و عمل نظارات لعدد 98 حالة.

تقديم عدد من الخدمات البيطرية حيث تم عمل ندوات تثقيفية عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منها و مراكز تجميع الألبان وأهمية التأمين على الماشية .

كما تم رش 250 رأس ماشية ضد الطفيليات الخارجية وعمل علاج جماعى لعدد 200 رأس أغنام ضد الطفيليات الداخلية.

وخلال القافلة تم عقد ندوة تثقيفية عن رأى الدين الإسلامي فى تنظيم الأسرة وأهميته.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وإستمراراً لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.