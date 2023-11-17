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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة 2 مليون و 150 ألف جنيه بالبحيرة

إفتتاح مساجد بالبحيرة
إفتتاح مساجد بالبحيرة

تم اليوم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي الرحمانية وكفر الدوار  بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون و 150 ألف جنيه وهي مسجد عزبة آسيا الرحمانية على مساحة 190 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه و مسجد أبو عريضة - الحاجر -  سيدي غازي بكفر الدوار  على مساحة 195 م بتكلفة إجمالية  150 ألف جنيه.

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ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " التمسك بالأمل وإتقان العمل وقت الأزمات" ان الأمل هو شعاع النور الذي يبدد ظلام اليأس في القلوب، وهو القوة الدافعة للإنسان التي تبعث فيه العزيمة والقوة والإرادة، ولولا الأمل في النصر والرفعة وبلوغ الجنة ما افتدى الشهداء أوطانهم بأرواحهم.

والأمل و الإيمان قرينان متلازمان لا ينفكان، فالمؤمنون هم أعظم الناس أملا في الله (عز وجل )، وأكثرهم تفاوئلا واستبشارا، وأبعدهم عن اليأس والتشاؤم.

البحيرة افتتاح مسجدي التوعية الدينية المشاركات المجتمعية جهود وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم شعائر الدين مواجهة الأفكار المغلوطة وزارة الأوقاف نشر صحيح الدين مركز الابداع الفني

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