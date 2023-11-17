تموين البحيرة: إحباط محاولة بيع 35 ألف لتر سولار في السوق السوداء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، حملة تموينية بحوش عيسى أسفرت عن ضبط 35000 لتر سولار قام أحد الأشخاص بتجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار جهود محافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .