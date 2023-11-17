إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

أصيب 13 شخصا بكدمات وكسور متفرقة بالجسم صباح اليوم بمركز وادى النطرون ، في حادث انقلاب ميكروباص على الكيلو 101 الطريق الصحراوي اتجاه الاسكندريه بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون ، يفيد وقوع حادث على الكيلو 101 الطريقالصحراوي اتجاه الاسكندريه بمحافظة البحيرة ، مما نتج عنه إصابة 13 شخص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من: "خ.ا ٥٠ سنه، ف.ب ٦٠ سنة، س.م ١٠ سنة، ص.ب ٤٥ سنة، ص.ع ١٧ سنة، م.ب ٤٥ سنة، م.ب ٣٩ سنة، د.م ١٧ سنة، م.ع ٦١ سنة، ن.م ٩ سنوات، م.ب ٤٥ سنة، ع.ك ٣٥ سنة، م.ب ٥٥ سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون.