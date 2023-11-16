تموين البحيرة يضبط طن كبدة مجمدة منتهية الصلاحية

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر ، بالتنسيق مع مباحث التموين والطب البيطري وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية ، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة .

حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الأسواق أسفرت بمركز بدر تم ضبط 21 شيكارة إضافات أعلاف منتهية الصلاحية و 44 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر و 24 عبوة مبيدات منتهية الصلاحية، كما تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر لبداليين تموينين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية بالإضافة إلى 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وبحملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط طن كبدة وقلوب مجمدة منتهية الصلاحية و2طن جزر مجمد مدون عليه تاريخ إنتاج يسهل المحو والتغير .

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك يدارا بدون ترخيص

و2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالإضافة إلى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

و تم اتخاذ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.