بروتوكول تعاون بين فندق دمنهور ومدرسة الخدمات السياحية بالبحيرة

تم عقد بروتوكول تعاون بين فندق دمنهور السياحي ووحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمدرسة الفندقية للخدمات السياحية بدعم مشروع قوى عاملة مصر وذلك بهدف التدريب المهاري لطلاب التعليم الفنى بالمدرسة و تأهيلهم وثقل مهارتهم لسوق العمل.

ضمن جهود محافظة البحيرة وخطتها لدعم التعليم الفنى، لدوره الهام فى إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المدربة لسوق العمل والإنتاج والمساهمة بكافة خطط وبرامج التنمية والبناء التى تشهدها الدولة المصرية.

وذلك بحضور خالد برديسي مدير مكتب مشروع قوى عامله مصر و هبة يونس مديرة المدرسة الفندقية وهويدا رشاد مسئولة التوظيف والتدريب بمديرية التربية والتعليم و شرين نصير مسئول التوظيف والتدريب المهاري بالمدرسة ووليد عمارة المدير التنفيذي للفندق.

هذا وأكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على أهمية دور التعليم الفني في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة لسوق العمل وتنمية القدرات الفنية للطالب في كافة المجالات ليكون قادر على إقامة المشاريع الخاصة والالتحاق بالوظائف المختلفة ودفع عجلة الانتاج والتنمية، مشيرة الي جهود المحافظة فى العمل على تطوير والإرتقاء بالمنظومة التعليمية وإنشاء المدارس الجديدة لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب .