رفع 1263 حالة إشغال طريق في البحيرة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود بحملة مكبرة بنطاق الشوارع والميادين والأسواق أسفرت عن رفع 1040حالة اشغال تنوعت ما بين ثابت ومتحرك.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 187حالة بدمنهور بنطاق عدة مناطق الجمهورية ،الشاذلى ، عرابي و الكورنيش و المشتل و ميدان الساعة.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع 36 حالة اشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجهت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة واستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور رصدها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.