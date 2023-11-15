البحيرة.. متابعة إصلاح خط الطرد الرئيسي وكسح مياه الأمطار برشيد |صور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برئاسةاللواء ياسر مهنا الدميني بالعمل على إصلاح خط الطرد الرئيسى والدفع بمعدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والتعامل مع أماكن تراكمات المياه وتصريفها بمعظم الشوارع والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عنها .

إصلاح خط الطرد الرئيسى و كسح مياه الأمطار برشيد

إصلاح خط الطرد الرئيسى و كسح مياه الأمطار برشيد

إصلاح خط الطرد الرئيسى و كسح مياه الأمطار برشيد

إصلاح خط الطرد الرئيسى و كسح مياه الأمطار برشيد

نظراً لتعرض الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد لموجه من الأمطار الشديدة وبالتزامن مع اصلاحات كسر خط الطرد الرئيسي والهبوط الأرضى بشارع التحرير الذى تسبب في تجمع كميات من المياه ببعض الشوارع والميادين .

ياتى ذلك عقب تفقد الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة لموقع الهبوط الارضى للوقوف على تداعيات الموقف أولا ً باول و اتخاذ اللازم بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة التنفيذية .

حيث شددت نائب محافظ البحيرة على ضرورة استمرار رفع حالة التاهب القصوى والتدخل السريع والاستجابة الفوريه وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المواطنين للوقوف على أحتياجاتهم وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .