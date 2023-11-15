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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة البحيرة تحتفل باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

اليوم العالمي لمواجهة
اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

نظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيونى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي  لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة وذلك بحضور  هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة و مصطفى حمزة عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور.

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الدفع بالمعدات والأطقم ومتابعة أعمال كسح مياه الأمطار المتراكمة في البحيرة

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نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لخدمة المواطنين| تفاصيل

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة
اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة ،بالإضافة الى عرض لمسرحية جمع مؤنث سالم إخراج عمرو جلال و عرض باليه بعنوان مواجهة العنف ، وذلك وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

البحيرة المجلس القومى للمرأة مقررة المجلس القومي للمرأة مواجهة العنف ضد المرأة نائب محافظ البحيرة وزارة الصحة بالبحيرة

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