ثقافة البحيرة تحتفل باليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

نظم فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد مصطفى البسيونى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة وذلك بحضور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و زكية رشاد مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة و مصطفى حمزة عميد كلية الطفولة المبكرة بجامعة دمنهور.

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

اليوم العالمي لمواجهة العنف ضد المرأة والفتاة

وتضمنت الاحتفالية ندوة بعنوان مواجهة العنف ضد المرأة والفتاة ،بالإضافة الى عرض لمسرحية جمع مؤنث سالم إخراج عمرو جلال و عرض باليه بعنوان مواجهة العنف ، وذلك وسط حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.