نائب محافظ البحيرة تعقد اجتماعا لخدمة المواطنين| تفاصيل

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري وسريع واتخاذ القرارات المناسبة التي من شأنها تحقيق الصالح العام للمواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء نهال بلبع بالمواطنين ممن لديهم مطالب وإحتياجات بمركز ومدينة حوش عيسى والبالغ عددهم 41 مواطن ومواطنة ، وذلك بحضور عمر لبيب رئيس مركز ومدينة حوش عيسى و فايزه زايد وكيل وزاره التضامن الاجتماعي، محمد ناصف مدير هيئة الاسعاف وكافة الجهات المعنيه

حيث أكدت نائب محافظ البحيرة بضرورة التنسيق مع الجهات المسئولة المعنية للوقوف على كافة إحتياجات المواطنين التي تمس حياتهم اليومية في شتى القطاعات الخدمية حيث تمثلت الإحتياجات والمطالب فى تقديم مساعدة مالية ، وطلبات للحصول على مساعدات زواج و أجهزة تعويضية (كرسى متحرك ) ، وتوفير سكن .

وشددت نهال بلبع على ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بتفعيل تلك اللقاءات الدورية بنطاق المراكز والمديريات لتلبية مطالبهم وتقديم خدمة لائقة لهم على أرض الواقع وتحسين كافة الخدمات المقدمة لهم لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.