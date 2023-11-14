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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 577 شخصًا.. مدير أمن البحيرة يشهد إجراء القرعة العلنية الإلكترونية للحجاج

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمود هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إجراء نتيجة قرعة الحج العلنية لعام 2024 بمجمع دمنهور الثقافي.

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وقدمت نهال بلبع التهنئة للحجاج الفائزين في القرعة، متمنية لهم حجاً مبرورا وذنباً مغفوراً والتوفيق لمن لم يحالفه الحظ في قرعة الحج للعام القادم بإذن الله.

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام
إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام
إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام

 

إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لحجاج بيت الله الحرام

كما تقدم السكرتير العام بخالص الشكر والتقدير للواء مدير أمن البحيرة وقيادات المديرية، لجهودهم فى حسن التنظيم و إجراء القرعة الإلكترونية بكل حيادية وشفافية وتقديم كل التيسيرات لإنهاء الإجراءات المطلوبة لحجاج بيت الله الحرام.

وأشار مدير أمن البحيرة إلى أنه بلغ عدد المتقدمين لإجراء قرعة الحج هذا العام 2203 مواطناً، فاز منهم577 شخصا منهم 3% لكبار السن، إضافة الي قائمة الإحتياطي بنسبة 50% من إجمالي الحصة المقررة .

شهد إجراء القرعة  العميد سامى الروينى رئيس فرع الأمن العام بالبحيرة ، اللواء حسام أبو الشيخ  مساعد مدير الأمن للشئون المالية والادارية ، اللواء خالد حبيب مفتش الدخلية ، و فضيلة الشيخ الدكتورعبد المجيد الكرمانى مدير عام مديرية الاوقاف، فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الإجتماعي بالبحيرة وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة وجمع كبير من المتقدمين للحج وذويهم.

البحيرة إجراء القرعة العلنية حجاج بيت الله الحرام قرعة الحج مدير أمن البحيرة نائب محافظ البحيرة نتيجة قرعة الحج

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