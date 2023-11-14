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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 400 مواطن فى قافلة طبية بقرية الشعيرة بالبحيرة

قافلة طبية بالبحيرة
قافلة طبية بالبحيرة

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود ومؤسسة “راعي مصر”، قافلة طبية بقرية الشعيرة التابعة لوحدة قرية ششت الأنعام.

 وتم تقديم خدمات طبية لـ400 من أهالي القرية بمختلف التخصصات “باطنة، و أطفال، وأسنان، و رمد، وأمراض جلدية، ونساء، وعمل نظارات”.

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يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

واستمرارا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية.

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