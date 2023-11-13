بدء موسم جنى القطن في أبو حمص بالبحيرة .. صور

شهدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص ،بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة و اللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص و موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة و عدد من قيادات مديرية الزراعة.

نائب محافظ البحيرة

نائب محافظ البحيرة

نائب محافظ البحيرة

نائب محافظ البحيرة

نائب محافظ البحيرة

وأكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة من المحافظات الزراعية الهامه ، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن.

وأشارت إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86 ، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان اكثار بنطاق المركز و الذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن.

وأشادت نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعى من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وأشار موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من إهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.